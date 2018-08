Nach den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz hat Sachsens Ministerpräsident Kretschmer ein härteres Vorgehen der Polizei angekündigt.

Der CDU-Politiker sagte im ZDF, der Staat müsse in den nächsten Tagen und Wochen in Chemnitz zeigen, dass er das Gewaltmonopol besitze. Es müsse verhindert werden, dass die Stadt ein Aufmarschgebiet für Extremisten aus ganz Deutschland werde. Kretschmer warnte zugleich vor Pauschalisierungen. Auch in Chemnitz gebe es eine große bürgerliche Mehrheit, die solche Exzesse ablehne. Ihr müsse man zur Geltung verhelfen.



Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Caffier, CDU, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Verantwortlichen in Sachsen hätten die Brisanz der Lage offensichtlich falsch eingeschätzt. Als zuständiger Innenminister dürfe man nicht die Augen vor der Realität verschließen. Rechtsextremismus müsse bekämpft werden.



Niedersachsens Innenminister Pistorius, SPD, warnte davor, die Ausschreitungen in Chemnitz kleinzureden. Er erklärte per Facebook, es dürfe keine Beschwichtigungen und keine Relativierungen geben. Deutschland gehöre nicht einer verblendeten nationalistischen, fremdenfeindlichen, tumben Minderheit, die in Chemnitz ihre denkbar hässlichste Fratze gezeigt habe, so Pistorius.



Der Fraktionsvorsitzende der AfD im sächsischen Landtag, Urban, räumte ein, dass es in Sachsen ein Problem mit Rechtsextremismus gebe und das auch bekannt sei. Er sprach jedoch auch von einem starken Anwachsen von Migrantenkriminalität. Man wolle nicht, dass die Diskussion über Rechtsextremismus das überschatte, sagte Urban im Deutschlandfunk. Er warf den Medien zudem vor, berechtigten bürgerlichen Protest zu diskreditieren.



In Chemnitz hatte es an zwei Tagen rechtsextreme Demonstrationen gegeben, dabei kam es zu fremdenfeindlichen Angriffen. Die Polizei räumte ein, nicht in ausreichender Stärke vor Ort gewesen zu sein. Auslöser war der tödliche Messerangriff auf einen Mann am Sonntag. Ein Syrer und ein Iraker werden als Täter verdächtigt und sitzen in Untersuchungshaft.