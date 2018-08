Die sächsische Landesregierung hat das Gespräch mit den Einwohnern von Chemnitz gesucht.

Ministerpräsident Kretschmer warb am Abend im Stadion der Stadt um Vertrauen in den Rechtsstaat und versprach die Aufklärung des gewaltsamen Todes eines 35-Jährigen. Die Tat, für die ein Iraker und ein Syrer als Verdächtige festgenommen worden sind, hatte fremdenfeindliche Demonstrationen und Übergriffe in der Stadt ausgelöst. Kretschmer rief die Chemnitzer auf, sich von Rechtsradikalen zu distanzieren. Auf einer Demonstration am Montag war mehrfach der Hitlergruß gezeigt worden. Einwohner entgegneten dem Ministerpräsidenten, die weitaus meisten Teilnehmer seien ganz normale Bürger gewesen. Mehrfach wurden in der Diskussion Buhrufe laut.



In Hör- und Sichtweite zum Veranstaltungsort gab es erneut eine rechte Kundgebung mit etwa 1.000 Teilnehmern.