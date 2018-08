Die politische Karriere von Michael Kretschmer kannte immer nur eine Richtung: bergauf. Jung-Bundestagsabgeordneter mit sicherem Direktmandat, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Ein Mann mit dem Zeug zum Minister, so wurde in Berlin gemunkelt. Dann die Niederlage: Kretschmer verliert sein Direktmandat an einen Kandidaten der AfD. Die größte politische Niederlage seines Lebens? In den vergangenen Wochen konnte man den Eindruck gewinnen, dass Michael Kretschmer möglicherweise der Mann ist, der nicht nur für die CDU eine politische Mehrheit in Sachsen verliert. Sondern der auch dieses Bundesland in die Unregierbarkeit führen könnte. Mit seinem derzeitigen Krisenmanagement stärkt er die AfD, die der CDU im Nacken sitzt.

Gestartet als Ministerpräsident, der spürbar frischen Wind und einen neuen Kommunikationsstil bringt, zeigt sich jetzt: Das Erbe der Politik seiner sächsischen Union könnte zu groß sein für Michael Kretschmer. In der ersten Krise seiner Amtszeit macht Kretschmer eine unglückliche Figur.

In der Affäre um das Vorgehen der Polizei gegen ein Kamerateam legte er sich unnötig vorschnell fest: Nur die Beamten hätten seriös agiert. Das fiel ihm auf die Füße, als sich die Polizei zu eigenen Fehlern bekannte. Und sich der pöbelnde Demonstrant als Mitarbeiter des eigenen Landeskriminalamtes herausstellte. Wer solche Angestellten hat, braucht keine Feinde.

Will Kretschmer potenzielle AfD-Wähler nicht verprellen?

Kretschmer, der sonst so kommunikativ ist wie keiner seiner Vorgänger, ging auf Tauchstation. Auch zu der Gewalteskalation in Chemnitz zunächst nur ein paar dünne Worte. Verbunden mit der Sorge um das Image des Freistaates. Dabei geht es in Chemnitz um Grundsätze des demokratischen Zusammenlebens. Kretschmer spricht offen von Problemen mit Rechtsextremismus. Aber die gebe es nicht nur in Sachsen.

Noch immer wirkt es so, als wolle er AfD-Wähler, die potenziell zur CDU zurückkehren könnten, nicht verprellen. Wenn er von Chaoten spricht oder fordert, die Zivilgesellschaft müsse sich jetzt engagieren. Genau die Gruppierungen, die seine CDU lange Jahre diskreditiert hat, wie etwa beim Protest gegen die Neonazi-Aufmärsche in Dresden zum Gedenktag der Bombardierung. Kretschmer müsste sich jetzt den Rechten in Chemnitz und anderswo deutlicher entgegenstellen.

Am Erbe seiner CDU - zu wenig Lehrer, zu wenig Polizisten - kann Kretschmer so schnell nichts ändern. Geerbt hat er aber auch Sicherheitsbehörden und eine Polizei, die sich wiederholt blamiert haben. Mit Roland Wöller hat sich Kretschmer einen Innenminister ausgesucht, der die sächsische Polizei erkennbar nicht im Griff hat. Normalerweise hätte Kretschmer ihn längst entlassen müssen. Doch die Personaldecke ist dünn. Viele Politiker der sächsischen CDU sind über der Gewohnheit der Macht behäbig geworden. Michael Kretschmer schon war als Nachfolger von Stanislaw Tillich alternativlos. Er muss sich jetzt beweisen.

Bastian Brandau (©Deutschlandradio / Bettina Straub)Bastian Brandau, geboren in Lüneburg, studierte Politikwissenschaften auf Magister in Göttingen und Bologna. Erste Radioerfahrungen beim Stadtradio Göttingen, dem NDR und WDR. Volontariat beim Deutschlandradio in Berlin, Köln und Brüssel. Seit 2016 Landeskorrespondent in Sachsen.