Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer erhofft sich vom Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in Chemnitz, dass dieser den Dialog zwischen Politik und Bürgern verstärkt.

Der CDU-Politiker sagte im Inforadio Berlin Brandenburg, austauschen sollte man sich etwa über den UNO-Migrationspakt, über den immer wieder bewusst Falschmeldungen verbreitet würden. Kretschmer betonte, insofern komme der Besuch Merkels in Chemnitz auch nicht zu spät. Dies hatte unter anderem die Oberbürgermeisterin der Stadt, Ludwig, kritisiert.



Merkel wird zur Stunde in Chemnitz erwartet, knapp drei Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen und den anschließenden rechten Demonstrationen.



Der Chemnitzer Linken-Vorsitzende Detzner beklagt im SWR-Hörfunk eine bedrückende und angespannte Stimmung in der Stadt. Es gebe immer noch ein hohes Niveau von fremdenfeindlichen Aktivitäten.