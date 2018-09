Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Maaßen, hat Zweifel, dass es während der rechtsgerichteten Demonstrationen in Chemnitz zu regelrechten Hetzjagden auf Ausländer gekommen ist.

Dem Verfassungsschutz lägen keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden hätten, sagte er der "Bild"-Zeitung. Über ein im Internet kursierendes Video, das einen entsprechenden Vorfall zeigen soll, meinte Maaßen, es gebe keine Beweise, dass der Film authentisch sei. Es sprächen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handele, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken.



Altbundespräsident Gauck mahnte nach den Vorfällen in der sächsischen Stadt zu Toleranz und Debatten. Man sollte schwierige Themen nicht den Extremisten überlassen und Menschen nicht vorschnell ausgrenzen, sagte er gestern Abend bei einem Vortrag in Berlin. Derzeit werde zu schnell moralisch verurteilt.



Für heute Abend plant die rechte Gruppierung Pro Chemnitz eine weitere Demonstration. Gleichzeitig findet auf dem Theaterplatz der Stadt ein Konzert unter dem Motto "Kultur für Offenheit und Vielfalt" statt.