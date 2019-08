Das Amtsgericht Chemnitz hat einen 19-Jährigen zu sieben Monaten auf Bewährung verurteilt, weil er am Rande einer rechtsextremen Demonstration den Hitlergruß gezeigt hat.

Zudem wurde ein zweiwöchiger Jugendarrest angeordnet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann war am Sonntag vorläufig festgenommen worden, als er an einer Kundgebung der Organisation Pro Chemnitz teilnahm. Diese wird vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft.



Ein Jahr nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Deutschen hatten mehrere hunderte Rechtsextreme in Chemnitz demonstriert.