In Chemnitz sind heute mehrere Demonstrationen angekündigt.

Die AfD und das fremdenfeindliche Bündnis Pegida haben zu einem Schweigemarsch aufgerufen, auch die rechte Organisation Pro Chemnitz will auf die Straße gehen. Zudem soll es eine Gegendemonstration eines breiten Bündnisses unter dem Motto "Herz statt Hetze" geben. Die sächsische Polizei hat nach eigenen Angaben Unterstützung aus anderen Bundesländern angefordert und alle verfügbaren Kräfte erhalten. Nach den Ausschreitungen am Sonntag und am Montag hatte es Kritik an der Polizei gegeben, da diese zu wenig Kräfte aufbot und die Randalierer deshalb teilweise gewähren lassen musste. Einige von ihnen zeigten den Hitlergruß und griffen Menschen an.



Wegen des heutigen Großeinsatzes wurde das Fußball-Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV in Dresden abgesagt.