In Chemnitz ist es am Abend bei neuerlichen Demonstrationen zu Zwischenfällen gekommen. Ausgangspunkt war unter anderem eine Demonstration der rechten Bewegung "Pro Chemnitz", an der sich nach Schätzungen rund 2.500 Menschen beteiligten. Die Polizei berichtete von einer angespannten Lage.

Es seien Flaschen und Feuerwerkskörper geworfen worden. Es gab mehrere Verletzte. Etwa 1.000 Menschen beteiligten sich an einer Gegendemonstration. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um Zusammenstöße der beiden Gruppen zu verhindern.



Auslöser der aufgeheizten Stimmung in Chemnitz ist der Tod eines 35-jährigen Deutschen in der Nacht zum Sonntag. Als mutmaßliche Täter sitzen ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft. Wie es zu dem Vorfall kam, ist nicht bekannt.



Als Reaktion gab es gestern in der Stadt eine fremdenfeindliche Demonstration. Der Polizei liegen nach eigenen Angaben drei Anzeigen vor, in denen es um Angriffe auf Ausländer geht.



Bundes- und Landesregierung verurteilten die Ausschreitungen und erklärten, in Deutschland sei kein Platz für Selbstjustiz.