Bundeskanzlerin Merkel hat zu den Auseinandersetzungen in Chemnitz erklärt, es dürfe auf keinem Platz und auf keiner Straße zu solchen Ausschreitungen kommen. Hetzjagden und Zusammenrottungen in Chemnitz, wie sie in Videoaufnahmen zu sehen seien, hätten mit dem Rechtsstaat nichts zu tun, sagte Merkel in Berlin.

Bundesinnenminister Seehofer bot Sachsen nach den Gewaltausbrüchen in Chemnitz die Polizeiunterstützung des Bundes an. Der CSU-Politiker sagte in Berlin, die sächsische Polizei sei in einer schwierigen Situation. Sofern von dort angefordert, stehe der Bund mit polizeilichen Unterstützungsmaßnahmen zur Verfügung, erklärte Seehofer.



Ministerpräsident Kretschmer betonte hingegen auf einer Pressekonferenz, die Sicherheitsbehörden in Sachsen seien handlungsfähig. Kretschmer verurteilte die Krawalle in Chemnitz. Die Betroffenheit der Chemnitzer nach der tödlichen Messerattacke am Sonntag sei verständlich, meinte der CDU-Politiker. Sie rechtfertige jedoch unter keinen Umständen gewalttätige Ausschreitungen. Es gebe zudem keinen Grund, ausländische Mitbürger unter Generalverdacht zu stellen, betonte Kretschmer.



Der Präsident des Landeskriminalamts, Kleine, teilte mit, dass das Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum des LKA die Ausschreitungen in Chemnitz genau untersuchen werde. Straftaten würden konsequent verfolgt.