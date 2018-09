Nach den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz will Bundeskanzlerin Merkel im kommenden Monat die sächsische Stadt besuchen.

Ein Regierungssprecher erklärte in Berlin, Merkel habe eine Einladung der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Ludwig angenommen. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll Merkel im Oktober an einem Bürgerdialog zum Thema Zuwanderung teilnehmen. Ein genauer Termin werde noch vereinbart.



Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer will sich heute im Landtag in Dresden zu den ausländerfeindlichen Demonstrationen äußern.



Unterdessen wird nach einem dritten Tatverdächtigen der tödlichen Messerattacke vor mehr als einer Woche gefahndet. Das Chemnitzer Amtsgericht erließ einen Haftbefehl gegen einen Asylbewerber aus dem Irak. Die Polizei bat um Hinweise und rief zur Vorsicht auf, da der Mann bewaffnet sein könne. Bereits in Untersuchungshaft befinden sich ein weiterer Iraker sowie ein Syrer.