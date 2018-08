Bei der Kundgebung der rechten Bewegung Pro Chemnitz hat die Polizei gestern Abend mindestens acht Straftaten registriert.

Dabei handelte es sich um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, wie die Polizei mitteilte. Zudem erkannten die Beamten Teilnehmer wieder, die sich bei der Demonstration am Montag strafbar gemacht hatten, auf der mehrfach der Hitlergruß gezeigt wurde.



Insgesamt war die Polizei gestern mit mehr als 1.200 Kräften aus mehreren Ländern und der Bundespolizei im Einsatz. An der rechten Kundgebung nahmen rund 900 Menschen teil. Sie demonstrierten gegen Ministerpräsident Kretschmer, der in der Nähe an einer Dialog-Veranstaltung mit Chemnitzer Bürgern teilnahm. Dabei rief er die Chemnitzer auf, sich von Rechtsradikalen zu distanzieren.