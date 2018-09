In Chemnitz hat ein Konzert gegen Rassismus und Rechtsextremismus begonnen.

Die Organisatoren rechneten im Vorfeld mit etwa 20.000 Besuchern. Die Veranstaltung begann mit einer Schweigeminute und einem Spendenaufruf. Das Konzert mit Bands wie den "Toten Hosen", "Kraftklub", "Marteria" und "Feine Sahne Fischfilet" wird von mehreren Radio- und Fernsehsendern übertragen.



Das Konzert richtet sich gegen die rassistischen Anfeindungen, die es vor einer Woche in Chemnitz gegeben hatte. Auslöser war der Tod eines 35-jährigen Mannes, der von zwei Asylbewerbern erstochen worden sein soll.



Die Gruppen Pro Chemnitz und Thügida hatten versucht, Demonstrationen gegen das Konzert anzumelden. Die Stadt untersagte diese unter Verweis auf mangelnde Flächen und eine Auslastung der Stadt durch das Konzert. Die sächsische Polizei betonte, spontane Versammlungen würden ebenfalls verboten. Verschiedene Gruppen hätten zu Störungen aufgerufen. Darauf werde man adäquat reagieren.



Der Innenausschuss des sächsischen Landtags in Dresden befasste sich am Nachmittag mit den Auseinandersetzungen auf den Chemnitzer Straßen. Auf Antrag der Grünen sollte in der nicht-öffentlichen Sitzung unter anderem über den Polizeieinsatz in Chemnitz vor einer Woche gesprochen werden. Die Polizei hatte eingeräumt, die Teilnehmerzahl rechter Demonstrationen unterschätzt zu haben und mit rund 650 Beamten unterbesetzt gewesen zu sein.