Bei den gestrigen Demonstrationen in Chemnitz sind neun Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei in der Nacht mit, ohne detaillierte Angaben über die Verletzten zu machen. Außerdem seien mindestens 25 Straftaten begangen worden, darunter Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und das Verwenden verfassungswidriger Organisationen.

Die Demonstrationen in der sächsischen Stadt gingen am Abend zu Ende. Dabei kam es vereinzelt zu Ausschreitungen, als Anhänger verschiedener politischer Lager in Bahnhofsnähe aufeinander trafen. Zudem wurde eine Besuchergruppe um den SPD-Bundestagsabgeordneten Bartol nach seinen Angaben von Rechtsradikalen angegriffen. Inzwischen haben die meisten Demonstranten die Stadt verlassen.



Tagsüber hatten sich an Kundgebungen von Anhängern rechter Gruppierungen und der AfD sowie an einer Gegendemonstration jeweils mehrere tausend Menschen beteiligt.



Vor knapp einer Woche war es bei Aufmärschen rechter Schlägertrupps in der Stadt zu rassistischen Ausschreitungen gekommen. Vorausgegangen war die Tötung eines Mannes beim Chemnitzer Stadtfest. Ein Mann aus Syrien und einer aus dem Irak befinden sich wegen Tatverdachts in Untersuchungshaft.