Ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke von Chemnitz haben die Kirchen für heute zu einem ökumenischen Friedensgottesdienst eingeladen.

Im Anschluss soll als Zeichen für Demokratie und Nächstenliebe eine Menschenkette um die Stadtkirche St. Jakobi und das Rathaus gebildet werden. Am 26. August vergangenen Jahres war ein Deutscher erstochen worden. Am vergangenen Donnerstag wurde ein Syrer deswegen zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Er soll die Tat gemeinsam mit einem bis heute flüchtigen Iraker verübt haben. Rechte Gruppen hatten das Verbrechen wiederholt für ausländerfeindliche Demonstrationen instrumentalisiert. Dabei kam es zu Ausschreitungen und Angriffe auf ausländisch aussehende Personen.



Gestern beteiligten sich einige hundert Menschen an einer rechtsextremen Kundgebung sowie an einer Gegendemonstration. Außerdem gab es in der Stadt ein Bürgerfest und eine Gewerkschaftsveranstaltung. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot im Einsatz.