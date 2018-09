Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte von der CDU, wirbt um Verständnis für die Proteste in Chemnitz.

Auch wenn der Ton der Debatte nicht allen gefalle, müsse man zuhören, sagte Hirte dem Redaktions-Netzwerk Deutschland. Nach seinen Worten gibt es in Ostdeutschland kein Demokratie-Defizit. Viele Menschen lehnten die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung ab und fänden nur ein sehr begrenztes politisches Angebot für bestimmte Haltungen. Hirte forderte darüber hinaus ein entschlossenes Auftreten des Staates. Es dürfe nicht der leiseste Eindruck entstehen, das Gewaltmonopol des Staates stünde zur Disposition.



In Thüringen hat der Verfassungsschutz den Landesverband der AfD offiziell zum Prüffall erklärt - eine Vorstufe zum Beobachtungsobjekt. Als Begründung hieß es, die AfD grenze sich immer weniger von rechtsextremistischen Gruppen ab. An der Spitze der thüringer AfD steht Partei- und Fraktionschef Björn Höcke.