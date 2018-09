Eine Panne hat offensichtlich dazu geführt, dass die Polizei bei den rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz am vergangenen Montag unterbesetzt war.

Wie die Zeitung "Welt am Sonntag" berichtet, wurden entgegen der bisherigen Darstellung sehr wohl zusätzliche Kräfte der Bundespolizei zur Verstärkung angefordert. Das Innenministerium in Dresden hat demnach aber den korrekten Verfahrensweg nicht eingehalten. Statt die Zentrale der Bundespolizei in Potsdam zu kontaktieren, wurde die Anfrage bei der untergeordneten Inspektion in Pirna gestellt. Das hat das Ministerium der Zeitung zufolge bestätigt. In Pirna sei man aber nicht in der Lage gewesen, kurzfristig zur Hilfe zu kommen.