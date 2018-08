Nach den Ausschreitungen in Chemnitz wegen des gewaltsamen Todes eines 35-Jährigen haben Politiker die Eskalation verurteilt.

In Deutschland sei kein Platz für Selbstjustiz und für Gruppen, die auf den Straßen Hass verbreiteten, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Der Fall sei schrecklich, ergänzte er. Er werde nun von der Polizei aufgeklärt. "So und nicht anders geht man in einem Rechtsstaat mit Straftaten um", sagte Seibert.



Sachsens Ministerpräsident Kretschmer kritisierte Spekulationen und Mutmaßungen im Internet. Es sei widerlich, wie Rechtsextreme Stimmung machten und zu Gewalt aufriefen, schrieb der CDU-Politiker auf Twitter.



Landesinnenminister Wöller erklärte, das Gebot der Stunde seien Besonnenheit und Ruhe. Er sieht in den rechten Ausschreitungen eine "neue Dimension der Eskalation". Das hinterlasse Spuren bei den Beamten, "alle sind angespannt und herausgefordert", sagte er.



Im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod des 35-jährigen Deutschen am Rande des Chemnitzer Stadtfests hat das Amtsgericht Haftbefehle gegen einen 23-jährigen Syrer und einen 22-jährigen Iraker erlassen. Den beiden wird gemeinschaftlicher Totschlag vorgeworfen. Sie sollen nach einem Streit mehrfach mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben, der später im Krankenhaus starb. Nach Recherchen des MDR gibt es Hinweise darauf, dass das Opfer kubanische Wurzeln hatte.



Als Reaktion auf die Tat waren hunderte Menschen durch die Innenstadt von Chemnitz gezogen. Dabei soll es auch Jagdszenen auf Ausländer gegeben haben. Laut Polizei waren rund 50 gewaltbereite Menschen unter den Demonstranten. Diese hätten in dem Aufzug den Ton angegeben, sagte die Chemnitzer Polizeipräsidentin Penzel. Polizisten seien mit Flaschen und Steinen beworfen worden. Drei Geschädigte, ein Afghane, ein Syrer und ein Bulgare, hätten bislang Anzeige erstattet.