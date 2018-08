In Chemnitz sind nach einem tödlichen Streit am Rande eines Fests mehrere hundert Menschen durch die Innenstadt gezogen.

Presseberichten zufolge befanden sich unter den Demonstranten gewaltbereite Rechtsextreme, die Parolen gegen Ausländer gerufen hätten. Im Internet werden Aufnahmen verbreitet, die Jagdszenen auf Migranten zeigen sollen. Die Chemnitzer Polizeidirektion teilte mit, es habe auch Zusammenstöße mit Beamten gegeben. Wenn sie sehe, was sich in den Stunden am Sonntag hier entwickelt habe, dann sei sei entsetzt, sagte Oberbürgermeisterin Ludwig dem MDR. Dass es möglich sei, dass sich Leute verabredeten, ansammelten und damit ein Stadtfest zum Abbruch bringen, durch die Stadt rennen und Menschen bedrohzen - das sei schlimm.



In der Nacht zum Sonntag war ein 35-jähriger Deutscher nach einem Streit seinen Verletzungen erlegen. In die Auseinandersetzung waren nach Polizeiangaben Personen unterschiedlicher Nationalitäten verwickelt.