Sieben Monate nach der tödlichen Messerattacke auf einen 35-Jährigen in Chemnitz beginnt heute der Prozess gegen einen mutmaßlichen Täter.

Vor dem Landgericht muss sich ein syrischer Aslybewerber verantworten. Ihm wird vorgeworfen, den Deutschen Ende August gemeinsam mit einem flüchtigen Mittäter am Rande eines Stadtfestes erstochen zu haben. Zwei weitere Männer wurden verletzt. Die Tat hatte in Chemnitz Aufmärsche von Rechtsextremen sowie Angriffe auf Ausländer ausgelöst. Wegen des zu erwartenden großen öffentlichen Interesses wird in einem Gebäude des Oberlandesgerichts in Dresden verhandelt.



In Chemnitz wird heute außerdem ein rechtsradikaler Hooligan beerdigt. Dazu werden hunderte Personen aus der rechten Szene erwartet. Eine Traueraktion für den Mann im Stadion des Regionalligisten Chemnitzer FC hatte deutschlandweit für Entsetzen gesorgt.