In Chemnitz finden am Abend eine rechte Kundgebung und mehrere Gegenveranstaltungen statt.

Anlass ist der bevorstehende Jahrestag des tödlichen Messerangriffs auf einen Einwohner der sächsischen Stadt. Zu einer Demonstration hat die Bewegung "Pro Chemnitz" aufgerufen. Sie wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. In der Nähe soll es eine Gegendemonstration geben - außerdem sind ein Bürgerfest und eine Großveranstaltung des DGB geplant. Die Polizei ist nach eigenen Angaben vorbereitet und bekommt Unterstützung unter anderem von der Bundespolizei.



Am 26. August 2018 war in Chemnitz ein 35-jähriger Mann erstochen worden. Die Tat löste rechte Demonstrationen und fremdenfeindliche Angriffe aus.