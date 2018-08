Sachsen hat nach den Vorfällen in Chemnitz Unterstützung angefordert.

Einheiten der Bundespolizei sowie Beamte aus mehreren Bundesländern werden in der Stadt eingesetzt. Morgen reist Sachsens Ministerpräsident Kretschmer nach Chemnitz, außerdem ist wieder eine rechte Demonstration angekündigt. Bei den fremdenfeindlichen Ausschreitungen am Sonntag und Montag hatte sich herausgestellt, dass zu wenige Polizisten vor Ort waren.



Bundesinnenminister Seehofer kritisierte, dass im Internet der Haftbefehl gegen einen der beiden Männer veröffentlicht worden ist, die eines Tötungsdelikts in Chemnitz verdächtigt werden. Die Tat hatte die Ausschreitungen ausgelöst. Der Haftbefehl enthält unter anderem Angaben zu den Zeugen. Für diese werden nun Schutzmaßnahmen ergriffen, wie die Polizei mitteilte.