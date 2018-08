Sachsens Ministerpräsident Kretschmer reist heute nach Chemnitz.

Gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Ludwig will Kretschmer am Abend im Stadion mit Bürgern diskutieren. Für dieselbe Zeit ist eine weitere rechte Demonstration angekündigt. Die Polizei sichert beide Veranstaltungen auch mit Hilfe von Einsatzkräften der Bundespolizei sowie Bereitschaftspolizisten aus fünf Bundesländern ab. Sachsen hatte nach den Vorfällen der vergangenen Tage Unterstützung angefordert. Bei den fremdenfeindlichen Ausschreitungen am Sonntag und Montag hatte sich herausgestellt, dass zu wenige Polizisten vor Ort waren.