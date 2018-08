Chemnitz ist auch am Abend nicht zur Ruhe gekommen: Bei Zusammenstößen zwischen rechten und linken Demonstranten wurden mindestens sechs Menschen verletzt. Die Polizei räumte ein, das Ausmaß der Demonstrationen unterschätzt zu haben.

Nach Angaben der Polizei wurden aus beiden Lagern unter anderem Feuerwerkskörper geworfen. Dabei gab es mindestens zwei Verletzte. Am späten Abend wurden zudem vier rechtsgerichtete Demonstranten bei der Abreise mutmaßlich von linken Angreifern verletzt. Bei der Kundgebung der rechten Gruppe "Pro Chemnitz" zeigten nach Polizeierkenntnissen mehrere Teilnehmer den Hitlergruß. An diesem Demonstrationszug hatten laut Schätzungen mehrere tausend Menschen teilgenommen, an einer Gegendemonstration etwa eintausend. Gegen 21.30 Uhr waren beide Versammlungen beendet.



Ein Polizeisprecher räumte ein, dass zu wenige Polizisten im Einsatz gewesen seien, da man mit weniger Teilnehmern gerechnet habe. Auslöser der aufgeheizten Stimmung in Chemnitz ist der Tod eines 35-jährigen Deutschen. Ein Iraker und ein Syrer werden verdächtigt, ihn erstochen zu haben. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Als Reaktion auf den Vorfall gab es bereits am Sonntag eine fremdenfeindliche Demonstration, aus der heraus Ausländer angegriffen wurden.