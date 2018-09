Neulich auf der Autobahn einen PKW mit dem Kennzeichen C gesehen - C wie Cäsar. Kurzes Aufmerken. C wie Chemnitz. Neugier erwacht. Sitzt ein Stiernacken am Lenkrad, mit schwarzer Lederjacke? Oder ein besorgter Bürger anderer Art, der sich Sorgen macht über die Stiernacken und die angeblich besorgten Wutbürger? Ein Gedankenblitz: dem Fahrer zu wünschen, er sei ein Auswärtiger und habe den Wagen bloß geliehen.



Eine Stimmung kommt im Lande auf, Chemnitz sei überall - überall in Deutschland. Eine Stimmung, die ungewollt und unversehens befördert wird auch durch eine ausufernde Berichterstattung der Medien. Das ist, um es deutlich zu sagen, eine ruinöse Selbstbezichtigung, die alles nur noch schlimmer macht und Wasser auf die Mühlen politischer Marodeure ist. Jener der AfD vor allem.

Vertuschung und Verharmlosung

Wahr ist, dass es Gegenden und Ortschaften in Sachsen gibt, in denen ein verlängertes Wochenende zu verbringen nicht jedem angeraten ist. Die Politik der sächsischen Landesregierungen seit Jahr und Tag hat dazu beigetragen - durch Vertuschung und durch Verharmlosung. Wahr ist aber auch: Was sich in Chemnitz abgespielt hat an Schlägereien, Verfolgungsjagden, an Hasstiraden, ist nicht die Regel. Es ist die Ausnahme. Eine Ausnahme, wie sie samstags etwa bei Spielen der Fußballbundesliga vorkommt, wenn sich Hooligans zweier Vereine zu prügeln beginnen. Dann ist Polizeieinsatz angesagt und Festnahmen und Ermittlungen - Gelassenheit aber auch. Wenn sich ein paar Neonazis treffen und ziemlich unbedarfte Leute mitlaufen, steht nicht Weimar vor der Tür. Und: Ziemlich unbedarfte Leute gibt es viele. Überall.



Was zu tun ist? Erst einmal sind Straftäter zu ermitteln. Polizei, Staatsanwälte und Gerichte haben ihren Pflichten nachzukommen. Für Aufklärung und für personelle Konsequenzen ist zu sorgen, wenn es in den Sicherheitsbehörden des Freistaats Sachsen Mitarbeiter gibt, die politisch mit denen sympathisieren, ihnen gar behilflich sind, gegen die sie vorzugehen, gegen die sie zu ermitteln haben. Ob nun auch der Verfassungsschutz tätig werden soll und beispielsweise Mitglieder der AfD oder auch die Partei als Ganzes beobachten soll, steht dahin. Vieles liegt auf der Hand: wenn AfD-Funktionäre in Reih und Glied und Hand in Hand mit den Freunden der Stiernacken marschieren. Oder wenn AfD-Funktionäre, wie das der Parteivorsitzende Gauland in der FAZ tat, sich "gegen das politische System in Deutschland" wenden und scheinheilig anfügen, damit sei nicht die freiheitlich-demokratische Grundordnung gemeint.

Gefährlicher Wettstreit um Parteiprofil

Zur Demaskierung reicht oft schon Fernsehgucken und Zeitunglesen. Ob der Einsatz von V-Leuten des Verfassungsschutzes oder das Abhören von beispielsweise Gaulands Telefon noch mehr, wirklich Relevantes, zutage fördert? Wohl eher nicht. In Wahrheit ist die Debatte über den Einsatz des Verfassungsschutzes in Sachen AfD ein Wettstreit der anderen Parteien - ein Wettstreit um Parteiprofil und darum, wer das erste Wort hat und besonders markig auftritt. Die AfD gerät in den Mittelpunkt der politischen Debatte. Der Eindruck entsteht, die Politik oder auch "die da oben in Berlin" kümmern sich um Gauland und Höcke und nicht um uns, die Bürger, die sich Sorgen machen über die Rente oder die Bezahlbarkeit ihrer Wohnung.

Freilich: Es ist müßig, darüber zu lamentieren. Die Gesetzmäßigkeiten politischer Kommunikation sind nun einmal so. Und immerhin: Die Reflexe gegen rechtsradikale Umtriebe funktionieren noch - in der Politik wie auch in der Gesellschaft. Nicht einmal zweitausend Leute hatten AfD und ihre Pegida-Freunde auf die Beine gebracht. Mehr als 60.000 Menschen waren es, die bei einem Anti-Rechts-Musikkonzert dabei waren. Friedlich und fröhlich. Deren Signal hieß: Der Staat sind wir. Man muss es nicht gleich einen Aufstand der Anständigen nennen und moralisch überhöhen. Wohltuend ist es trotzdem. Die Hooligans und ihre rechten Bündnispartner mit den feinen Umgangsformen sind nicht die Mehrheit. Sie sind die Minderheit - eine kleine, radikale Minderheit. Anlass zu Gelassenheit ist das - auch. Nicht Hysterie und Ängstlichkeit sollten den politischen Wettstreit prägen, sondern die Selbstgewissheit der Demokraten.