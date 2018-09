Die Stadt Chemnitz hat für heute Nachmittag angemeldete Demonstrationen des Bündnisses Thügida und der Bewegung "Pro Chemnitz" verboten.

Zur Begründung hieß es, die anvisierte Veranstaltungsfläche sei bereits belegt. Mit den Kundgebungen wollten die rechten Gruppen gegen das Großkonzert protestieren, das heute Nachmittag in der Stadt ein Zeichen gegen Rassismus, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit setzen soll. Dort werden mehrere tausend Menschen erwartet. Anlass sind die rassistischen Anfeindungen, die es vor einer Woche in Chemnitz gegeben hatte. Auslöser war der Tod eines 35-jährigen Mannes, der von zwei Asylbewerbern erstochen worden sein soll.



Im sächsischen Landtag in Dresden berät der Innenausschuss zur Stunde in einer Sondersitzung über die Geschehnisse. Innenminister Wöller soll über die Einsätze der Polizei Auskunft geben.