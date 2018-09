In Chemnitz sind mehrere tausend Anhänger rechter Gruppierungen und der AfD durch die Stadt gezogen. Unter den Teilnehmern waren die rechtspopulistische Bewegung "Pro Chemnitz" und das ausländerfeindliche Bündnis Pegida.

Im Aufruf zu der Kundgebung hatte es geheißen, es solle "um die Toten und Opfer der illegalen Migrationspolitik" getrauert werden. Entlang der Strecke versammelten sich zahlreiche Gegendemonstranten. Die Polizei begleitete den Zug mit einem großen Aufgebot, um neuerliche Ausschreitungen zu verhindern. Ihren Angaben zufolge gab es einige Angriffe zwischen "Kleingruppen von Störern beider politischer Lager".



Am Nachmittag hatten mehrere tausend Menschen an der Kundgebung "Herz statt Hetze" gegen Rassismus teilgenommen, darunter Spitzenpolitiker von SPD, Linken und Grünen. Rund 70 Vereine, Organisationen und Parteien hatten zu der Demonstration aufgerufen.



Vor knapp einer Woche war es in der Stadt bei Demonstrationen zu Ausschreitungen gekommen. Vorausgegangen war die Tötung eines Mannes beim Chemnitzer Stadtfest. Ein Mann aus Syrien und einer aus dem Irak befinden sich wegen Tatverdachts in Untersuchungshaft.