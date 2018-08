In Chemnitz demonstrieren derzeit mehr als 1.000 Menschen gegen rechte Gewalt.

Ihnen gegenüber stehen schätzungsweise 2.000 Anhänger der rechtsradikalen Szene. Die Polizei bemüht sich, beide Lager auseinanderzuhalten. Es habe bisher "kleinere Auseinandersetzungen" gegeben, die sofort unterbunden worden seien. Die Stimmung sei zunehmend aggressiv.



Nach Angaben der Polizei gibt es Vermummungen sowie Hinweise auf Hitlergrüße. Zudem seien von Teilnehmern beider Versammlungen Feuerwerkskörper und andere Gegenstände geworfen worden. Mehrere Menschen wurden demnach verletzt. Die Polizei ließ deshalb ihre Wasserwerfer vorfahren.



Sachsens Innenminister Wöller hatte zuvor zu "Besonnenheit und Ruhe" aufgerufen. Der CDU-Politiker betonte, man werde Gewalttätern nicht die Straße überlassen, sondern dem Rechtsstaat.



Der Chemnitzer Polizei liegen nach eigenen Angaben drei Anzeigen zu Angriffen gegen Ausländer vor. Sie bezögen sich auf Vorfälle am Rande einer fremdenfeindlichen Demonstration gestern, die sich nach Bekanntwerden des Messerangriffs gebildet hatte.



In der Nacht zu Sonntag war in Chemnitz ein 35-jähriger Deutscher tödlich verletzt worden. Als Tatverdächtige befinden sich ein Syrer und ein Iraker in Untersuchungshaft.