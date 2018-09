Angesichts der rechtsextremistischen Taten in Chemnitz und Köthen hat Bundestagspräsident Schäuble dazu aufgerufen, den Anfängen zu wehren.

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, aus seiner Sicht sei die Demokratie in Deutschland nicht in Gefahr. Er warnte aber davor, den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat für so selbstverständlich zu halten, dass man glaube, man müsse sich nicht mehr für ihn einsetzen. Jeder Bürger sei gefordert. Schäuble sagte, die rassisistischen Ausschreitungen in Chemnitz und Köthen hätten bei ihm Fassungslosigkeit und Betroffenheit ausgelöst.



Der Bundestagspräsident räumte aber ein, dass manche Menschen das Gefühl hätten, nicht mehr sagen zu dürfen, was sie empfänden. Schäuble forderte, die Ängste und Sorgen in der Bevölkerung ernst zu nehmen. Politik und Staat müssten in Zeiten der Globalisierung besser erklären, dass man sich nicht vom Rest der Welt abschotten könne.



Schäuble verteidigte die Aufnahme hunderttausender Flüchtlinge in Deutschland. Die Entscheidung hätte 2015 nicht anders getroffen werden könnten, betonte der CDU-Politiker. Allerdings sei es nicht gelungen klarzumachen, dass nicht jeder kommen dürfe.