Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Al-Hussein, hat die Gewalt bei Ausschreitungen von Rechtsextremen in Chemnitz scharf verurteilt.

In Genf nannte er es schockierend, was in Sachsen zu sehen gewesen sei. Al-Hussein wandte sich insbesondere gegen Angriffe rechter Demonstranten auf ausländische Passanten. Es habe nichts mit Mut zu tun, sich auf ungeschützte Menschen zu stürzen. Der UNO-Hochkommissar rief die Politik auf, deutlicher Stellung zu beziehen und die Vorgänge zu verurteilen.



Nach den Ausschreitungen in Chemnitz ist es dort in der vergangenen Nacht ruhig geblieben. Es habe keinerlei größere Vorkommnisse gegeben, teilte ein Polizeisprecher heute früh mit.