Dem Bundesamt für Verfassungsschutz liegen keine Informationen über angebliche Hetzjagden in Chemnitz vor.

Präsident Maaßen sagte der "Bild"-Zeitung, er teile die Skepsis gegenüber Medienberichten, in denen von entsprechenden Übergriffen auf Ausländer die Rede gewesen sei. Das Internet-Video, das einen solchen Vorfall zeigen soll, könnte nach Einschätzung Maaßens eine gezielte Falschinformation sein. Der Verfassungsschutz-Chef äußerte die Vermutung, dass dadurch von dem Mord in Chemnitz habe abgelenkt werden sollen. - Unter anderem Bundeskanzlerin Merkel hatte nach den Vorfällen in Chemnitz den Begriff "Hetzjagd" benutzt. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer widersprach dieser Darstellung.