Verfassungsschutzpräsident Maaßen zweifelt offenbar nicht mehr an, dass das umstrittene Video aus Chemnitz echt ist. Maaßen relativierte seine Äußerungen zu den Vorfällen laut Medienberichten. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, Maaßen habe Bundesinnenminister Seehofer geschrieben, er sei falsch verstanden worden.

Zweifel seien vielmehr angebracht, ob das Video tatsächlich eine Menschenjagd zeige. Auch nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Spiegel" erklärt Maaßen in seinem Schreiben, dass das Video nicht gefälscht sei. Stattdessen kritisierte er die schnelle Veröffentlichung des Videos in großen Medien und nannte das "unseriös", weil niemand die Quelle und die Echtheit der Aufnahme habe einschätzen können.



Maaßens Bericht wurde auch dem Kanzleramt weitergeleitet. Wann die Öffentlichkeit über Maaßens Stellungnahme informiert wird, ist noch nicht klar. Das Schreiben soll noch in dieser Woche dem Bundestagsinnenausschuss und dem Parlamentarischen Kontrollgremium vorgelegt werden.