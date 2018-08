In Chemnitz sind für heute mehrere Demonstrationen angekündigt.

Die AfD hat zu einem Trauermarsch in Gedenken an den vergangenen Sonntag getöteten Deutschen aufgerufen. Zwei Asylbewerber stehen im Verdacht, ihn erstochen zu haben. Auch das Pegida-Bündnis und die rechte Organisation Pro Chemnitz wollen heute auf die Straße gehen. Unter dem Motto "Herz statt Hetze" veranstalten mehrere Vereine, Gewerkschaften, SPD, Grüne und Linke eine Gegenkundgebung.



Wegen der Demonstrationen wurde das Fußballspiel zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV abgesagt. Die für das Spiel vorgesehenen Polizisten werden nun in Chemnitz gebraucht.