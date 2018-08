In Chemnitz hat es am Abend bei Demonstrationen wieder Gewalt gegeben. An einer rechten Veranstaltung nahmen nach Schätzungen rund 2.500 Menschen teil. Auf einer Gegendemonstration wandten sich etwa 1.000 Teilnehmer gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um Zusammenstöße der beiden Gruppen zu verhindern. Nach Angaben der Polizei wurden Feuerwerkskörper und Gegenstände geworfen, mindestens zwei Menschen wurden verletzt.



Auslöser der aufgeheizten Stimmung in Chemnitz ist der Tod eines 35-jährigen Deutschen. Als mutmaßliche Täter sitzen ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft. Wie es zu dem Vorfall kam, ist nicht bekannt.



Als Reaktion gab es gestern in der Stadt eine fremdenfeindliche Demonstration, aus der heraus Ausländer angegriffen wurden.



Bundes- und Landesregierung verurteilten die Ausschreitungen und erklärten, in Deutschland sei kein Platz für Selbstjustiz.