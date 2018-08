Bei Demonstrationen in Chemnitz sind gestern Abend mindestens zwei Menschen verletzt worden. Es seien Feuerwerkskörper und andere Gegenstände geworfen worden, teilte die Polizei mit - und räumte ein, mit zu wenig Personal vor Ort gewesen zu sein.

Bei der Kundgebung der rechten Gruppe "Pro Chemnitz" zeigten offenbar Teilnehmer den Hitlergruß. An der rechten Veranstaltung nahmen verschiedenen Schätzungen zufolge mehrere Tausend Menschen teil, an einer Gegendemonstration etwa eintausend. Gegen 21.30 Uhr waren beide Versammlungen beendet, die Lage beruhigte sich.



Ein Polizeisprecher räumte ein, dass zu wenige Polizisten im Einsatz waren. Man habe mit einigen Hundert Teilnehmern gerechnet und sich entsprechend vorbereitet, aber nicht mit einer solchen Teilnehmerzahl, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.



Auslöser der aufgeheizten Stimmung in Chemnitz ist der Tod eines 35-jährigen Deutschen. Ein Iraker und ein Syrer werden verdächtigt, ihn erstochen zu haben. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Als Reaktion auf den Vorfall gab es am Sonntag eine fremdenfeindliche Demonstration, aus der heraus Ausländer angegriffen wurden.