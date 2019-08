Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die rassistischen und antisemitischen Beleidigungen von Anhängern des Chemnitzer FC aufs Schärfste verurteilt.

Zudem wird sich der Kontrollausschuss mit den Vorfällen beim Drittliga-Spiel FC Bayern München II gegen Chemnitz befassen. "Dinge dieser Art sind widerlich und haben auf dem Fußballplatz nichts verloren. Beim DFB gibt es null Toleranz für antisemitische und rassistische Parolen", teilte der für die 3. Liga zuständige stellvertretende Vorsitzende des DFB-Kontrollausschusses, Wolfgang Zieher, mit. Der Kontrollausschuss werde "selbstverständlich Ermittlungen aufnehmen".



Fans des CFC hatten beim 2:2 am Samstag nach Angaben des Clubs Geschäftsführer Thomas Sobotzik als "Judensau" beschimpft und sich mit dem gekündigten Stürmer Daniel Frahn solidarisiert. Zudem soll es rassistische Rufe gegen eigene Spieler gegeben haben. "Bedrohungen und Aussagen wie 'Thomas Sobotzik, du Judensau' oder 'Daniel Frahn ist wenigstens kein Neger' dürfen in unserer Gesellschaft keine Akzeptanz haben. Der Chemnitzer FC prüft derzeit alle rechtlichen Schritte und wird diese konsequent umsetzen", teilte der Verein mit.

Rechtsgerichtete Fans sorgen immer wieder für Ärger

Der Chemnitzer FC steht wegen rechtsgerichteter Fanaktionen bereits seit längerem in den Schlagzeilen. So hatte ein großer Teil der Anhänger den gestorbenen Hooligan und Rechtsextremisten Thomas H. mit einer aufwendigen Choreographie in der Fankurve geehrt. H. gilt als Gründer der Hooligan-Vereinigung HooNaRa (Hooligans, Nazis, Rassisten).



Dem CFC-Stürmer Daniel Frahn wurde vor kurzem wegen seiner angeblichen Nähe zur rechten Fan-Szene gekündigt. Der Grund: Er hatte während einer Verletzung beim Auswärtsspiel in Halle im Gästeblock zwischen CFC-Fans gesessen, die der rechtsradikalen Szene zugeordnet werden. Bereits zuvor hatte er nach einem erzielten Tor ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Support your local Hools" gezeigt. Gegen seine Entlassung geht Frahn laut einem Bericht der Chemnitzer Zeitung "Freie Presse" gerichtlich vor.