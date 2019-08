Der Fußballer Daniel Frahn - ehemaliger Kapitän des Drittligisten Chemnitzer FC - geht juristisch gegen seine fristlose Kündigung vor.

Das berichtet die "Freie Presse", die in der Stadt erscheint. Demnach hat Frahn Klage beim Arbeitsgericht Chemnitz eingereicht. Ein erster Gütetermin mit seinem ehemaligen Arbeitgeber soll Mitte September stattfinden. Gütetermine sind eine Besonderheit im Arbeitsrecht, um herauszufinden, ob der Streit direkt beigelegt werden kann, etwa durch einen Vergleich.



Der Chemnitzer FC hatte Frahns Vertrag am 5. August mit sofortiger Wirkung gekündigt. Der Verein warf dem 32-Jährigen eine Nähe zur rechtsradikalen Szene vor. Zuvor hatte der damals verletzt pausierende Frahn während einer Partie im Gästeblock zwischen Chemnitzer Fans gesessen, die der rechtsradikalen Szene zugeordnet werden.



In einer Mitteilung des Vereins hieß es: Mit Entsetzen habe man erkennen müssen, "dass sich unser - nunmehr ehemaliger - Mannschaftskapitän Daniel Frahn als großer Sympathisant der rechtsradikalen und menschenverachtenden Gruppierung 'Kaotic Chemnitz' herausgestellt hat und damit großen Schaden für den Verein anrichtete."

Nicht der erste Verstoß

Bereits im März war Frahn vom Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes in der Regionalliga Nordost für insgesamt vier Spiele gesperrt und mit einer Geldstrafe von 3.000 Euro belegt worden. Er hatte bei einem Heimspiel nach einem Tor ein T-Shirt mit der Aufschrift "Support your local Hools" in die Höhe gehalten. Frahn hatte damals versichert, er sei "kein Nazi". Ihm sei auch nicht bewusst gewesen, dass dieses T-Shirt so tief in der Szene verankert sei.



Nachdem Fans einen gestorbenen Hooligan und Rechtsextremisten geehrt hatten, sprach sich Frahn wie auch sein Verein für ein offenes und buntes Chemnitz aus. In seinem Gesellschaftervertrag verpflichtet sich der Klub dazu, "ein Bollwerk gegen Rechtsradikalismus" zu sein. Der Chemnitzer FC steht nach den Ereignissen im Sommer 2018 selbst unter Beobachtung. Damals war es nach einer tödlichen Messerattacke, für die Flüchtlinge verantwortlich gemacht werden, zu Protesten und Angriffen auf Ausländer in der Stadt gekommen. Laut Verfassungsschutz sollen an den Protesten rechtsextreme Hooligans beteiligt gewesen sein.