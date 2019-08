Nach den antisemitischen und rassistischen Entgleisungen von Fans des Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC hat der Verein Anzeige erstattet.

Dies gab der Club in einer Mitteilung bekannt. Man unterstütze zudem nach Kräften die Ermittlungen des Deutschen Fußball-Bundes in der Sache, hieß es. Der DFB hatte das Verfahren gestern eingeleitet.



Chemnitzer Anhänger sollen am Wochenende beim Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München unter anderem den Geschäftsführer des eigenen Vereins antisemitisch beschimpft haben. Zudem soll es rassistische Schmähungen gegen Chemnitzer Spieler gegeben haben. Der Verein steht wegen rechtsgerichteter Aktionen seiner Fans bereits seit längerem in den Schlagzeilen.