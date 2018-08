Der Präsident der Industrie- und Handelskammer Chemnitz, Hans-Joachim Wunderlich, sorgt sich nach den Gewaltausbrüchen in seiner Stadt um den Wirtschaftsstandort Sachsen. Wunderlich sagte im Deutschlandfunk, die fremdenfeindliche Hetzjagden, die nationalsozialistischen Äußerungen, das Zeigen des Hitlergrußes - all dies erschwere die Gewinnung von Fachkräften aus dem In- und Ausland und führten zu einem Vertrauensrückgang bei nationalen und internationalen Kunden.

Der IHK-Präsident ruft in diesem Zusammenhang (Audio-Link) Personen, Unternehmen und Organisationen auf, sich bei jeder Gelegenheit für Weltoffenheit, Demokratie und Toleranz einzusetzen. Wunderlich wies aber auch darauf hin, dass die schrecklichen Bilder aus Chemnitz nun alles überlagerten. So sei die IHK Chemnitz Mitglied des Vereins "Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen". Viele Unternehmen in Chemnitz hätte gute Erfahrungen mit der Integration ausländischer Mitarbeiter gemacht. Laut Wunderlich profitiert die städtische Wirtschaft tagtäglich von Zuwanderung.



Wunderlich sieht bei den Unternehmen in der Stadt und in Sachsen kein Defizit, sich eindeutig gegen rechts zu positionieren. Anders sei das der AfD gegenüber. Das seien viele Firmen zurückhaltender, weil die AfD eine durchwachsene Partei sei und nicht alle ihre Mitglieder dem rechten Spektrum zuzuordnen seien. Die AfD müsse als demokratische Kraft akzeptiert werden.