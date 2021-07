Bei einer Explosion auf dem Gelände des Leverkusener Chemieparks in Nordrhein-Westfalen ist nach Firmenangaben mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Vier Personen werden demnach noch vermisst. Wie die Betreiberfirma Currenta mitteilte, wurden zudem bei dem Vorfall mehrere Beschäftigte teilweise schwer verletzt.

Die Detonation ereignete sich nach Polizeiangaben aus bisher noch unbekannter Ursache im Tanklager des Entsorgungszentrums Bürrig. Auf Bildmaterial war eine große Rauchsäule zu sehen, die über dem Gelände aufstieg. Laut Currenta ist der Brand inzwischen gelöscht. Die Feuerwehr wies alle Anwohner an, in ein Gebäude zu gehen sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe stufte das Ereignis in der Warnstufe "Extreme Gefahr" ein. Besonders betroffen seien die Ortsteile Bürrig, Rheindorf und Opladen, aber auch Solingen im Bereich Aufderhöhe und Ohligs. Auch die Warn-App NINA wurde ausgelöst. Für die Bevölkerung in den angrenzenden Kölner Stadtteilen besteht laut Feuerwehr aktuell keine Gefahr.

Polizei: Bereich großräumig meiden

Die Polizei spricht von einer unübersichtlichen Lage und bittet, den Bereich großräumig zu meiden. Vor Ort brauche man alle Rettungswege. Man sei mit vielen Kräften im Einsatz und kläre die Situation.



Laut Feuerwehr Köln sind "alle Autobahnen und der Westring" gesperrt. Das betreffe konkret die A1 zwischen Köln-Niehl und Kreuz Leverkusen, die A3 zwischen Kreuz Leverkusen und Dreieck Langenfeld sowie die A59 zwischen Kreuz Monheim-Süd und Kreuz Leverkusen-West.



Der Chemiepark ist nach eigenen Angaben einer der größten in Europa. An den Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen sind mehr als 70 Firmen angesiedelt.



Hinweis der Redaktion: Diese Meldung wird fortlaufend aktualisiert.

