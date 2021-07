In Leverkusen hat sich auf dem Gelände des dortigen Chemieparks eine Explosion ereignet. Die Feuerwehr wies alle Anwohner an, in ein Gebäude zu gehen sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe stuft das Ereignis in der Warnstufe "Extreme Gefahr" ein. Besonders betroffen seien die Ortsteile Bürrig, Rheindorf und Opladen. Auch die Warn-App NINA wurde ausgelöst.



Die Explosion ereignete sich in der Nähe der Müllverbrennungsanlage im Stadtteil Bürrig. Die Einsatzkräfte der Werksfeuerwehr und der Luftmesswagen sind im Einsatz. Auf aktuellen Fotos ist eine große Rauchsäule zu sehen, die über dem Gelände aufsteige. Die Ursache der Explosion ist nach Angaben des Chemieparks noch unbekannt. Es gebe Verletzte, die genaue Zahl und die Schwere der Verletzungen sei bisher aber noch unklar.



Die Polizei spricht von einer "größeren Schadenslage". Laut Feuerwehr Köln sind "alle Autobahnen und der Westring" gesperrt. Das betreffe konkret die A1 zwischen Köln-Niehl und Kreuz Leverkusen, die A3 zwischen Kreuz Leverkusen und Dreieck Langenfeld sowie die A59 zwischen Kreuz Monheim-Süd und Kreuz Leverkusen-West.



Hinweis der Redaktion: Diese Meldung wird fortlaufend aktualisiert.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.