Kommentar zur Lage in Cherson

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht Cherson - für den Kommentator eine "Demonstration nach innen und nach außen" (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Ukraine Presidency )

Bilder sagen manchmal wirklich mehr als tausend Worte. Die Aufnahmen aus Cherson an diesem Wochenende sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache. Sie zeigen, wie Einwohner der Großstadt im Süden des Landes die ukrainische Armee überschwänglich begrüßen. Wie sich Menschen unterschiedlichen Alters umarmen – mit Tränen der Freude und Erleichterung in den Augen, angesichts der Befreiung aus der fast neunmonatigen russischen Schreckensherrschaft.

Jubelnde Bewohner von Cherson (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Ukraine Presidency )

Überraschender Besuch von Selenskyi

Für Kiew ist die Bedeutung der Rückeroberung gar nicht hoch genug einzuschätzen. Seit Beginn der russischen Invasion war Cherson die einzige Regionalhauptstadt, die Moskaus Imperialisten erobern konnten. Erst vor kurzem hatte Aggressor Wladimir Putin mit Scheinreferenden Anspruch auf sie erhoben, angeblich für immer. Diesen Plan kann er bis auf Weiteres ad acta legen. Der überraschende Besuch von Wolodymyr Selenskyj, dem ukrainischen Präsidenten, am Montag in Cherson war eine Demonstration nach innen und nach außen. Er sollte unterstreichen, dass Cherson zur Ukraine gehört.

Strategisch bedeutet dies weit über die Stadt hinaus eine Entlastung. In Mykolajiw können Einwohner nun etwas ruhiger schlafen, da russische Artillerie um einige Dutzend Kilometer herausgedrängt worden ist. Eine Bodenoffensive auf Odessa ist zudem noch weniger zu befürchten. Was der Ukraine den wirtschaftlich elementar wichtigen Zugang zum Schwarzen Meer zumindest in Teilen sichert.

Zeit zum Durchatmen bleibt dennoch kaum. Das in großen Teilen geplünderte und zerstörte Cherson muss unter Hochdruck entmint und halbwegs winterfest gemacht werden. Manche befürchten, dass der Stadt nach dem Rückzug russischer Truppen massiver Raketenbeschuss selbiger bevorsteht. Die Sorge ist nicht unbegründet. Allerdings sind zusammen mit ukrainischen Soldaten nun wohl auch moderne westliche Waffensysteme in und um Cherson stationiert. Das dürfte die Sicherheit vor Ort erhöhen. Ob Kiew schon zeitnah weitere Gegenoffensiven durchzuführen vermag, ist noch nicht ersichtlich. Es kann sein, dass es frei gewordene Kräfte zunächst in die Region Donezk verlegen muss, um dort einen drohenden russischen Durchbruch zu unterbinden.

Kollaboration dürfte eine zentrale Rolle gespielt haben

In Cherson besteht eine weitere wichtige Aufgabe derweil in der Aufarbeitung der von Folter und Willkür begleiteten Besatzungsphase – und warum Moskau die Stadt kurz nach Invasionsbeginn so leicht einnehmen konnte. Kollaboration dürfte eine zentrale Rolle gespielt haben. Die dadurch vor Ort entstandenen gesellschaftlichen Risse sind noch gar nicht greifbar. Die ukrainische Regierung sollte aber – bei aller verständlichen Wut – besonnen vorgehen, Straftaten auch in Kriegszeiten gemäß rechtsstaatlichen Standards geahndet werden.

Nicht nachlassen darf außerdem die westliche Unterstützung der Ukraine. Die Rückeroberung von Cherson ist für das Land ein wichtiger Schritt, aber nicht der letzte, den es im Verteidigungskampf gegen Russland zu machen hatte. Bilder wie die aus Cherson dürfen also nicht die letzten dieser Art gewesen sein.