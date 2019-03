Die Staatsanwaltschaft Chicago hat alle Anklagepunkte gegen den US-Schauspieler Jussie Smollett fallen lassen.

In einer kurzen Erklärung heißt es, die Entscheidung sei nach einer Bewertung aller Fakten und Umstände gefallen. Es wird auch auf Smolletts ehrenamtliche Tätigkeiten verwiesen und darauf, dass er seine Kaution der Stadt Chicago gespendet habe.



Smollett hatte Ende Januar berichtet, er sei nachts in Chicago auf offener Straße von zwei Maskierten angegriffen und rassistisch und schwulenfeindlich beleidigt worden. Nach Überzeugung der Polizei war die Attacke aber gestellt: Smollett soll sich selbst einen Drohbrief geschickt und anschließend zwei Bekannte mit dem vorgetäuschten Angriff beauftragt haben.



Eine Grand Jury erhob daraufhin in 16 Punkten Anklage gegen Smollett. Zum Prozessauftakt im März plädierte der Schauspieler auf nicht schuldig. Jetzt erklärten seine Anwälte, ihr Mandant sei von allen Vorwürfen freigesprochen worden.



Smollett ist aus der Serie "Empire" bekannt. Die Produzenten hatten seine Rolle aber nach Bekanntwerden des Sachverhaltes aus der Reihe entfernt.