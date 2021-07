In Chile wird heute die verfassunggebende Versammlung offiziell eingesetzt.

Dazu hat Präsident Piñera die im Mai gewählten 155 Mitglieder des Gremiums in die Nationalversammlung eingeladen. Die Chilenen haben überwiegend linke und unabhängige Kandidaten in die verfassungsgebende Versammlung gewählt, die Liste der konservativen Regierungskoalition errang weniger als ein Viertel der Stimmen.



Die Ausarbeitung einer neuen Verfassung war eine der zentralen Forderungen der Demonstranten während der Protestwelle im Jahr 2019. Die aktuelle Verfassung stammt aus dem Jahr 1980 und damit noch aus der Zeit von Diktator Pinochet. Sie wird von vielen Chilenen für die anhaltende Ungleichheit im Land verantwortlich gemacht.



Die neue Verfassung muss innerhalb von neun Monaten ausgearbeitet werden. 2022 wird in einem Referendum darüber abgestimmt.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.