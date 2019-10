Nach einer Woche ist die nächtliche Ausgangssperre in Santiago de Chile aufgehoben worden.

Die chilenische Armee teilte mit, die aktuelle Lage erlaube diesen Schritt. Die Ausgangssperre war nach schweren Unruhen am 19. Oktober verhängt worden.



Darüber hinaus gilt für Santiago und andere Regionen des südamerikanischen Landes der Ausnahmezustand. Präsident Piñera stellte in Aussicht, ihn morgen aufzuheben - wenn denn die Umstände das erlaubten. Er kündigte zugleich eine umfassende Regierungsumbildung an.



Gestern waren in mehreren Städten in Chile insgesamt rund eine Million Menschen auf die Straßen gegangen. In Santiago forderten die Demonstrierenden den Rücktritt von Piñera und Wirtschaftsreformen.