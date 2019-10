Angesichts der sozialen Unruhen in Chile hat die Regierung weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Innenminister Chadwick erklärte, der zunächst für die Hauptstadt Santiago geltende Notstand werde auch in mehreren Ortschaften im Norden und Süden des Landes verhängt. Präsident Piñera sprach von Krieg. Derweil stieg die Zahl der Todesopfer bei den Protesten auf mindestens acht. Nach Auskunft der Behörden gab es fast 1.500 Festnahmen. Zugleich war von zahlreichen Plünderungen die Rede. Die Proteste wurden durch eine mittlerweile wieder zurückgenommene Erhöhung der Ticketpreise für den öffentlichen Nahverkehr in Santiago ausgelöst.



Das Auswärtige Amt in Berlin rief Chile-Reisende zu besonderer Vorsicht auf.