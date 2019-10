In Chile haben landesweit mehr als eine Million Menschen gegen die Regierung protestiert.

Sie zogen in der Hauptstadt Santiago de Chile am Amtssitz von Präsident Piñera vorbei und forderten seinen Rücktritt sowie Wirtschaftsreformen. Auch in anderen Städten gab es Kundgebungen.



Piñera schrieb auf Twitter, er habe die Botschaft gehört. Der konservative Politiker hat in den vergangenen Tagen bereits Sozialreformen angekündigt. Die Proteste waren zunächst eine Reaktion auf eine Verteuerung des öffentlichen Nahverkehrs. Inzwischen fordern die Menschen auch höhere Löhne und Renten sowie eine Verfassungsreform.