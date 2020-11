In Chile sind sieben ehemalige Armeeangehörige wegen des Mordes an einem politischen Gefangenen zu Haftstrafen verurteilt worden.

Das Opfer war im November 1973 zu Beginn der Diktatur unter General Pinochet getötet worden. Fünf inzwischen im Ruhestand befindliche Militärs müssen für zehn Jahre in Haft, zwei weitere für fünf Jahre. In der Urteilsbegründung heißt es, das Opfer habe sich zum Zeitpunkt des Todes in der Obhut und damit in der Verantwortung des Staates befunden. Der Mann sei abgeholt und erschossen worden. Zeugenaussagen bestätigten diese Version.



In Chile wurden während der Militärdiktatur in den Jahren 1973 bis 1990 nach offiziellen Angaben rund 33.000 Menschen aus politischen Gründen eingesperrt und gefoltert. Etwa 3.200 Personen starben an den Folgen staatlicher Gewalt. 1.200 Gefangene verschwanden spurlos.

