Die katholische Kirche in Chile ist im Missbrauchsskandal um den früheren Priesterausbilder Karadima zu Entschädigungszahlungen an drei Opfer verurteilt worden.

Wie das zuständige Gericht in Santiago de Chile mitteilte, erhalten die drei Männer umgerechnet je 130.000 Euro. Sie hatten der Kirche vorgeworfen, die Verbrechen des Geistlichen vertuscht zu haben. Als Jugendliche waren sie von dem inzwischen in den Laienstand versetzten Priester Karadima missbraucht worden. In chilenischen Medien war von einem historischen Urteil die Rede. Das Erzbistum Santiago teilte anschließend mit, man werde nicht gegen die Entscheidung vorgehen.



Die chilenische Justiz führt derzeit fast 160 Ermittlungsverfahren wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Erwachsenen innerhalb der Kirche. Die Vorwürfe reichen bis ins Jahr 1960 zurück.