Rund ein Jahr nach Beginn der Proteste gegen die chilenische Regierung hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Ermittlungen gegen die Polizeispitze gefordert.

Sie wirft ihr vor, während der Demonstrationen Menschenrechte verletzt zu haben. Vor einem Jahr waren in Chile täglich Tausende auf die Straße gegangen. Sie forderten einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung und Bildung. Mehr als 30 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Polizei stand wegen ihres Vorgehens gegen die Protestierenden in der Kritik.



Nach Angaben des Nationalen Instituts für Menschenrechte erlitten 460 Demonstranten Augenverletzungen, weil die Polizei teilweise gezielt mit Gummigeschossen in Gesichter gefeuert haben soll. Zwei erblindeten vollständig, 35 weitere verloren ein Auge.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.