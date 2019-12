Ein chilenisches Militärflugzeug mit 38 Menschen an Bord ist auf dem Weg in die Antarktis verschollen.

Die Luftwaffe teilte mit, der Kontakt zu der Maschine sei zwei Stunden nach dem Start abgebrochen. Das Flugzeug war auf dem Weg von Punta Arenas im Süden Chiles zu einem Stützpunkt am Südpol. An Bord des Flugzeugs waren demnach 17 Besatzungsmitglieder und 21 Passagiere. Sie sollten Wartungsarbeiten am Antarktis-Stützpunkt vornehmen. Die Marine startete eine Rettungsmission mit Flugzeugen und Schiffen. Präsident Piñera kündigte an, nach Punta Arenas zu reisen.